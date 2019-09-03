إيران ترفض تفتيش “المستودع الذري”

صحيفة الخليج الالكترونية

رفضت إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تفتيش مستودع في طهران، يُشتبه في أنه يحتوي على مواد مشعة ومعدات إنتاج أسلحة نووية، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

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ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين قولهم الثلاثاء، إن إيران ترفض الإجابة عن الأسئلة المهمة التي أثارتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المستودع.

وذكر التقرير أن إيران تزعم بأنها قامت بتفكيك الموقع المذكور في طهران الذي كان يستخدم لتخزين المعدات والمواد النووية المستخدمة خلال تطوير الأسلحة في الماضي.