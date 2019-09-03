انت الان تتابع وزير الطاقة السعودي يفقد عضويته في مجلس إدارة أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شركة أرامكو السعودية أفاد الموقع الإلكتروني لشركة أرامكو السعودية أن وزير الطاقة خالد الفالح لم يعد عضوا في مجلس إدارة شركة النفط الحكومية العملاقة. ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء أن وزير النقل السعودي نبيل العامودي عُين في مجلس إدارة أرامكو. وتأتي هذه الخطوة بعد الإعلان عن تعيين ياسر الرميان رئيس صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، رئيسا لمجلس إدارة أرامكو ليحل محل الفالح.

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