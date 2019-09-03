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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
كشفت مهندسة متخصصة في اكتشاف المزايا التجريبية المخفية في العديد من التطبيقات والخدمات، أن فيس بوك تختبر إخفاء عدد الإعجابات من المنشورات، حسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.
وقال موقع تك كرنتش، المعني بشؤون التقنية، إن المهندسة جين مانتشون وونغ رأت الميزة في تطبيق فيس بوك على نظام أندرويد. وبسؤال فيس بوك، أكدت الشركة للموقع أنها تدرس اختبار إزالة عدد الإعجابات، ولكنها لم تبدأ اختبارها مع المستخدمين.
وذكر الموقع أن فيس بوك رفضت الإفصاح عن نتائج اختبار التغيير في تطبيق انستغرام ، الذي بدأته في أبريل (نيسان) الماضي في كندا، ثم أضافت 6 دول هي البرازيل، وأستراليا، ونيوزيلندا، وإيطاليا، وإيرلندا، واليابان إلى الاختبار في يوليو (تموز) الماضي.
ويُعتقد أن إخفاء عدد الإعجابات يمكن أن يقلل التقليد، إذ يعجب الأشخاص ببعض المنشورات ليس حباً فيها، بل لحصولها على عدد كبير من الإعجابات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.