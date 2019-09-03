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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت مهندسة متخصصة في اكتشاف المزايا التجريبية المخفية في العديد من التطبيقات والخدمات، أن فيس بوك تختبر إخفاء عدد الإعجابات من المنشورات، حسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

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وقال موقع تك كرنتش، المعني بشؤون التقنية، إن المهندسة جين مانتشون وونغ رأت الميزة في تطبيق فيس بوك على نظام أندرويد. وبسؤال فيس بوك، أكدت الشركة للموقع أنها تدرس اختبار إزالة عدد الإعجابات، ولكنها لم تبدأ اختبارها مع المستخدمين.

وذكر الموقع أن فيس بوك رفضت الإفصاح عن نتائج اختبار التغيير في تطبيق انستغرام ، الذي بدأته في أبريل (نيسان) الماضي في كندا، ثم أضافت 6 دول هي البرازيل، وأستراليا، ونيوزيلندا، وإيطاليا، وإيرلندا، واليابان إلى الاختبار في يوليو (تموز) الماضي.

ويُعتقد أن إخفاء عدد الإعجابات يمكن أن يقلل التقليد، إذ يعجب الأشخاص ببعض المنشورات ليس حباً فيها، بل لحصولها على عدد كبير من الإعجابات.