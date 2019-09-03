أبل تضيف ميزة تتبع النوم إلى ساعتها الذكية

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
تستعد شركة أبل لتنظيم حدثها المنتظر في 10 سبتمبر(أيلول) الجاري، والذي يُتوقع أن تكشف فيه الجيل الجديد من ساعتها الذكية Series 5.
وحسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، قد تضيف أبل ميزة جديدة رئيسية تتمثل في تتبع النوم إلى ساعتها الذكية الجديدة.
وتسمح هذه الميزة المدمجة، Burrito لمالكي الساعة بتتبع نومهم دون حاجة إلى أجهزة إضافية.
ومن المفترض أن تطلق أبل على هذه الميزة اسم "تتبع الوقت في السرير"، وهي تعتمد بالكامل على أجهزة الاستشعار الحالية في ساعة أبل، وتستخدمها لتقدير نوعية وجودة النوم.
وتستفيد الميزة من البيانات، مثل حركة الشخص في السرير، ومعدل ضربات القلب، وأي ضوضاء أخرى أثناء نومه.
وبحسب المعلومات، فقد تدمجها أبل في نظام التنبيه، لإسكات المنبه اليومي المعتاد تلقائياً قبل بدء تشغيله إذا استيقظ المستخدم قبل وقت المنبه.
ويمكن اختيار الحصول على تنبيه صامت، باهتزاز الساعة دون رنين، ومن المفترض أن تفعل ميزة تتبع النوم وضع عدم الإزعاج Do Not Disturb بشكل تلقائي عند الذهاب إلى السرير.
ولكن لم يتضح بعد إذا كانت الميزة الجديدة حصرية في الجيل الجديد Series 5، أو أنها ستتوفر في الأجيال السابقة بعد تحديث البرنامج.
وحسب المعلومات، فن المفترض أن يكون الجيل الجديد بمثابة ترقية ثانوية للجيل السابق Series 4، لكن مع خيارات من التيتانيوم، والسيراميك
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.