سفير العراق في القاهرة: نحتاج الخبرات المصرية في كافة المجالات

ألتقى الدليمي اليوم مع محمد شاكر وزير الكهرباء المصري، في مكتب الأخير في القاهرة.

وأكد الدليمي، بحسب بيان للسفارة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، على عمق العلاقات التي تجمع ما بين البلدين، وأشار إلى أن "العراق انتقل من مرحلة محاربة الإرهاب إلى مرحلة البناء والإعمار وتطوير البنية التحتية".

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ولفت السفير إلى أن "العراق بحاجة إلى الخبرات المصرية في المجالات كافة خصوصاً في مجال الطاقة الكهربائية".

من جهته قال وزير الكهرباء المصري أن بلاده على استعداد للتعاون مع العراق في المجالات كافة، لافتا إلى أن مصر مرت في السابق بأزمة في الطاقة الكهربائية واستطاعت تجازوها من خلال إنشاء محطات للطاقة الكهربائية بقدرات كبيرة.

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وشدد الوزير على أن مصر تهتم بصورة جدية في موضوعة الربط الكهربائي، منوها إلى وجود تجارب ناجحة لديهم في هذا المجال مع السعودية وقبرص.

وأشار شاكر إلى نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات والمبادرات وسياسات الإصلاح لإطلاق عملية التحول في الطاقة وتأمين واستدامة الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة وفتح أسواق لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والشبكات الذكية، وكذلك تعزيز الشفافية وحوكمة القطاع.

وأوضح الوزير أن القطاع يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وأضاف أن "استراتيجيتنا تعتمد على التحول إلى الشبكات الذكية، والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الكهرباء والحد من انبعاثات الكربون وكذلك تقليل الاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية للشبكات الكهربائية"، معربًا عن الاستعداد التام لمشاركة التجربة المصرية وتقديم كافة سبل الدعم مع جميع الدول العربية والأفريقية"، مؤكدًا أن "القطاع يمتلك خبرات وقدرات تدريبية للكوادر البشرية بمستويات عالية".