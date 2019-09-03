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مقتل أمريكي يعمل لدى مجموعة لنزع الألغام في العراق

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وذكرت الشرطة ومصادر أمنية، بحسب وكالة "رويترز"، أن الأمريكي القتيل كان ضمن فريق تابع للمؤسسة السويسرية لنزع الألغام كان يعمل على إزالة مخلفات الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي في قرية بالقرب من القيارة على بعد نحو 60 كم جنوبي الموصل.

© AP Photo /

وأشار تقرير مبدئي عن الحادث إلى أن العامل كان يحاول إبطال مفعول "جسم غير منفجر لكن الجسم انفجر فجأة وقتله على الفور"، بحسب الوكالة.

وأكد مصدران أمنيان ومسؤول في الشرطة أن العامل مواطن أمريكي. وامتنعوا عن ذكر اسمه أو أية تفاصيل أخرى.

وفي ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، أعلن العراق النصر على تنظيم "داعش" الذي كان يسيطر في وقت ما على مساحات كبيرة من الأراضي العراقية.

وقالت الأمم المتحدة في فبراير/ شباط إن الأمر قد يستغرق عدة سنوات لتطهير الموصل من مخاطر مثل العبوات الناسفة بدائية الصنع التي خلفها مقاتلو تنظيم "داعش" الإرهابي أثناء الانسحاب.

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