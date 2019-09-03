مصر... تحقيق عائدات مادية بمليارات الجنيهات نتيجة الكشف عن مخالفات

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وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من تحقيق عائد مادي للدولة بمبلغ حوالي 6.5 مليار جنيه، ووفر مادي بحوالي 13.7 مليار جنيه، نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة، بالإضافة لاتخاذ العديد من الإجراءات في مجال الرقابة المانعة.
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
وأضاف الموقع: "تحقيق وفر مادي بلغ 830 مليون دولار بما يوازي حوالي 13.7 مليار جنيه نتيجة تخفيض فئات تخزين منتج البوتاجاز والسولار المدرج بالعقد المبرم بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سونكر".
وتابع: "وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في عدد 10 مواقع ، وتصويب تعاقدات بما قيمته 3 ملايين جنيه، وضبط طن أغذية فاسدة قبل طرحها بالأسواق".
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