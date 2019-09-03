مصر... تحقيق عائدات مادية بمليارات الجنيهات نتيجة الكشف عن مخالفات

وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من تحقيق عائد مادي للدولة بمبلغ حوالي 6.5 مليار جنيه، ووفر مادي بحوالي 13.7 مليار جنيه، نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة، بالإضافة لاتخاذ العديد من الإجراءات في مجال الرقابة المانعة.

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كما ذكر الموقع أن الهيئة اتخذت عدة إجراءات في مجال الرقابة أبرزها "استرداد مساحة 1000 فدان بمدينة 6 أكتوبر الجديدة تعدت قيمتها مبلغ 6 مليارات جنيه استولى عليها مسئولو شركتي المجموعة العقارية، والمصرية للاستثمار الزراعي والعقاري بمساعدة موظفين بكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر، وتم ضبط كافة أطراف الواقعة وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم".

وأضاف الموقع: "تحقيق وفر مادي بلغ 830 مليون دولار بما يوازي حوالي 13.7 مليار جنيه نتيجة تخفيض فئات تخزين منتج البوتاجاز والسولار المدرج بالعقد المبرم بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سونكر".

وتابع: "وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في عدد 10 مواقع ، وتصويب تعاقدات بما قيمته 3 ملايين جنيه، وضبط طن أغذية فاسدة قبل طرحها بالأسواق".