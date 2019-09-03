وجبة إفطار المنقذ تودي بحياة ستيني غرقاً

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الشارقة: محمود محسن

أمرت النيابة العامة في الشارقة بإحالة قضية إلى محكمة جنح الشارقة، اتهم فيها آسيوي (29 عاماً) بالتسبب خطأ في موت شخص جراء الإهمال الذي أودى بحياة ستيني غرقاً، نتيجة تغيبه عن موقعه في محيط حوض السباحة، لتناوله وجبة الإفطار.

وكان بلاغ قد ورد من شرطة مستشفى القاسمي إلى مركز شرطة البحيرة، يفيد بحالة غرق مسن آسيوي يبلغ 65 عاماً، بحوض سباحة تابع لفندق بمنطقة المجاز في الشارقة، ونقل إلى المستشفى بواسطة الإسعاف الوطني، وأودع العناية المركزة. وبعد انتقال فريق التحقيق إلى المستشفى وتدوين إفادة الزوجة، أبلغ مكتب شرطة مستشفى القاسمي بوفاة الغريق، وذلك بعد وصوله إلى المستشفى بنحو 6 ساعات، وأمر وكيل النيابة بتحويل الجثة إلى المختبر الجنائي.

وورد في تحقيقات النيابة العامة تأكيد المتهم لعدم وجوده في موقع الحادثة التي تعود تفاصيلها إلى أكثر من أسبوعين، عندما توجه لتناول الإفطار بكافتيريا الفندق، حيث تلقى اتصالاً من زميلته في العمل يفيد بوجود حالة غرق في حوض السباحة، وذلك بعد خروجه بخمس دقائق، وعليه هرع إلى موقع الحادثة وشاهد حارس الأمن برفقة الغريق بعد تمكنه من انتشاله، وبعدها حاول إنعاشه لكن دون جدوى، فيما وصل الإسعاف الوطني إلى الموقع وتمكن المسعفون من عمل إنعاش للغريق، ونقله على الفور لمستشفى القاسمي.

وأقر المتهم بتهمة الإهمال الواقعة عليه، خاصة أنه يحمل رخصة منقذ ومن المفترض عدم ترك المكان أثناء أوقات العمل الرسمية، تفادياً لوقوع مثل تلك الحالات، إلا أن ضيق الوقت وعدم تمكنه من تناول وجبة الإفطار مبكراً دفعه إلى ترك موقع العمل.