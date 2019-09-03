دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة ساعة آبل ربما تحصل على تحديث يجلب متعقب النوم خلال أيام

متعقب قياس النوم في طريقه إلى ساعة آبل الذكية من خلال تحديث جديد يصل مع الأيام القادمة بحسب أخر التقارير.

تستعد آبل لعقد مؤتمرها السنوي الخاص بإطلاق هواتف آيفون وساعاتها الذكية خلال الأيام القادمة، وبالتحديد في 10 سبتمبر. لكن ربما يسبق الفعالية تحديث يصل ساعات آبل السابقة يجلب معه متعقب قياس النوم بعد طول انتظار، وهذا لا يعني أن جميع المستخدمين سيحصلون على التحديث في ساعاتهم، لكن ربما يصل إلى أصحاب الجيل الرابع من الساعة على الأقل.

ولا يوجد متعقب نوم حقيقي في الساعات السابقة وهو ما يبدو غريبًا، لكن هذه الميزة تعتمد على مستشعرات القلب والحركة.

لذلك من الممكن أن يجلب التحديث تطبيقًا على الساعة لتسجيل أوقات النوم وقياس ذلك باستخدام مستشعرات القلب والحركة المتوفرة مسبقًا.

على الجانب الآخر، ربما تكون هذه الميزة متاحة في الجيل الخامس من الساعات الذي ستعلن عنه آبل في مؤتمرها بعد أسبوع وذلك مع تحديث نظام تشغيل watchOS 6. لكن وفقًا للتقرير، فالأمر لا يعتمد على مستشعر خاص بل يمكن القيام به من خلال المستشعرات الموجودة مسبقًا على النسخ القديمة، وهو ما يعزز إمكانية وصوله إليها جنبًا إلى جنب مع النسخ الجديدة.

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على العموم، يتوجب علينا الانتظار للأيام القليلة القادمة للوقوف على ماهية التحديث بالضبط على ساعة آبل.

المصدر:

9to5Mac

التدوينة ساعة آبل ربما تحصل على تحديث يجلب متعقب النوم خلال أيام ظهرت أولاً على عالم التقنية.