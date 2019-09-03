دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة هاتف سامسونج جالكسي A90 5G يصل السوق الكوري غداً وسيتوفر عالمياً في وقت لاحق

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جالكسي A90 5G من الفئة المتوسطة بكاميرا خلفية ثلاثية ومعالج سناب دراجون 855 مع دعم شبكات الجيل الخامس

كشفت شركة سامسونج رسمياً عن هاتف جالكسي A90 5G ليكون بذلك أول الهوانف من الفئة المتوسطة يدعم تقنية اتصال الجيل الخامس.

سامسونج جالكسي A90 5G جاء بمواصفات مشابهة للتسريبات التي سبق وتحدثنا عنها، فالهاتف يملك شاشة OLED قياس 6.7 بوصة بدقة 1080 بكسل مع احتوائها على نتوء Infinity-U يحوي كاميرا سلفي بدقة 32 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية ثلاثية حيث أن الكاميرا الرئيسة بمستشعر 48 ميجا بكسل والثانية واسعة بدقة 8 ميجا بكسل أما الثالثة فهي للعمق بدقة 5 ميجا بكسل.

فيما يعمل الهاتف بمعالج كواكوم المخصص للهواتف الراقية سناب دراجون 855 مع توفير خيارين للذاكرة العشوائية 6 و8 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، ويملك بطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير ويمكن شحنها بقدرة تصل لـ 25 واط.

وبكون الهاتف يدعم تقنية اتصال الجيل الخامس مع المواصفات الداخلية التي لا تختلف كثيراً عن الهواتف الرائدة سيجعله ذلك منافساً شرساً ضد هواتف الشركات الأخرى وربما يتفوق عليها عند الحديث على سبيل المثال عن هاتف شاومي Mi 9T Pro، أو ما يطلق عليه في الهند Redmi K20 Pro.

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لكن في الوقت الجالي سيتم اطلاق A90 5G في كوريا الجنوبية بخطوة أولى ابتداءً من الغد، حسب ما أعلنت الشركة مع وضع خطة لإطلاقه عالمياً في وقت لاحق من العام، مع العلم أنها لم تتطرق للسعر حتى اللحظة.

على أي حال يبدو أن سامسونج لن تكتفي بحصر المواصفات الرائدة على سلسلة نوت وجالكسي S، وستنتهج تمييز سلسلة هواتفها المتوسطة بالعديد من الخصال تزيد من منافستها في السوق للتربع لأكبر وقت ممكن على عرش سوق الهواتف الذكية العالمي وخصوصاً في ظل تراجع الطلب وخسارتها الطليعة في أسواق مهمة كالسوق الهندي.

المصدر

The Verge

التدوينة هاتف سامسونج جالكسي A90 5G يصل السوق الكوري غداً وسيتوفر عالمياً في وقت لاحق ظهرت أولاً على عالم التقنية.