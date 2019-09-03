دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل ربما تطلق نظارة واقع معزز وفقًا لرمز برمجي في iOS 13

تعمل آبل على اختبار خوذة أو نظارة واقع معزز أخيرًا، وذلك وفقًا لرمز برمجي ظهر في نظام iOS 13 الجديد.

ربما تستعد آبل بعد فترة طويلة من الانتظار لإطلاق خوذة أو نظارة تعمل بتقنية الواقع المعزز، حيث أشار موقع MacRumors أن نسخة نظام iOS 13 تحتوي على رموز برمجية لتطبيق باسم “STARTester” يتيح التحول إلى وضعية “الحمل على الرأس” مع خياري الإمساك والوضع على الرأس، و”وضعية StarBoard” وأوضاع أخرى.

كما أن الرموز البرمجية التي ظهرت في النظام توضح اسم “Garta” كاسم محتمل لنظارة أو خوذة آبل للواقع المعزز.

وربما يبدو الأمر منطقيًا بربطه مع تقارير سابقة كثيرة تحدثت عن نية الشركة إطلاق نظارتها للواقع المعزز وتقنية الواقع الافتراضي.

وما يؤكد ذلك، هو وجود أيقونتين خاصتين بالنظارة في نظام التشغيل داخل حزمة “Find My app” التي تتيح البحث عن التطبيقات المدعومة ضمن نظام التشغيل، وتوضح الأيقونتان تشابهًا إلى حد كبير مع نظارة جوجل للواقع Google Cardboard، كما يتوفر خياري التشغيل والإيقاف أيضًا وفقًا للأيقونتين من خلال اللونين الأبيض والرمادي.

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ورغم الحديث عن إطلاق النظارة في العام القادم 2020، إلا أننا ربما نتعرف على المزيد من التفاصيل خلال الأيام القادمة.

خاصة وأن شركة آبل تعقد مؤتمرها السنوي للكشف عن هواتف آيفون في 10 سبتمبر الحالي.

المصدر:

MacRumors

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