دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أندرويد 10 يبدأ بالوصول إلى هواتف جوجل بيكسل اليوم

شركات الاتصالات الكندية تقول أن نظام تشغيل أندرويد 10 سيصل إلى مستخدمي هواتف جوجل بيكسل في 3 سبتمبر، أي اليوم.

سيبدأ نظام تشغيل أندرويد 10 الجديد بالوصول إلى المستخدمين بنسخته النهائية اليوم، والبداية مع هواتف بيكسل من جوجل كما هي العادة، حيث قامت شركتا اتصالات كنديتين بتسريب مواعيد وصول التحديث لمستخدميها عن طريق جدولتها على الموقع الإلكتروني، وبالتالي أصبح الأمر أكثر دقة بالرغم من أن جوجل نفسها لم تعلن عن ذلك حتى الآن.

وقامت الشركتان بوضع معلومات على موقعيها تقولان فيه أن تحديث يصل هواتف بيكسل يجلب معه أندرويد Q + تحديثات أمنية.

لكن إحداهما حذفت المعلومات بعد حديث المستخدمين عن وصول التحديث دون إعلان جوجل، فيما استمرت الثانية بعرض المعلومات على موقعها.

كانت جوجل قد غيرت اسم أندرويد Q الأسبوع الماضي وأطلقت عليه اسم أندرويد 10 بشكل مفاجئ، وعلى ما يبدو أنها اكتفت من أسماء الحلويات التي تسميها لنسخ نظام تشغيلها، ولذلك قررت منح النسخ القادمة أرقامًا لتسهيل فهمها للمستخدمين بنفس الوقت ومنع أي لغط.

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يُشار أن أندرويد 10 يجلب معه نظام الوضع الليلي الكامل وعدة مزايا أخرى لتقديم تجربة استخدام أفضل من النسخ السابقة.

وللتوضيح، فإن هذه النسخ التي ستصل هي النسخة الرسمية الأولى من النظام، وليست النسخة التجريبية التي ظهرت على هواتف مثل ون بلس وإل جي ونوكيا.

المصدر:

9to5Mac

التدوينة أندرويد 10 يبدأ بالوصول إلى هواتف جوجل بيكسل اليوم ظهرت أولاً على عالم التقنية.