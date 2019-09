دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة يوتيوب تضيف خيار تأكيد ترجمة العنوان والوصف لمالكي القنوات على المنصة

تحديث المنصة لسياسة إضافة الترجمة جاء على إثر شكوى من استغلال الميزة في الإساءة لصناع المحتوى

أضافت يوتيوب خياراً جديداً لأصحاب القنوات على منصتها، ييتح لهم التحكم اليدوي بعملية إرفاق ترجمة العنوانين والشروحات التي تتم عبر المشتركين بالقناة، هذا في حال كان صاحب القناة مفعل لهذا الخيار أصلاً، الذي يلعب دوراً ايجابياً في توسعة نطاق استهداف الجمهور العالمي عبر توفير ترجمات بلغات مختلفة للفيديوهات.

فيما يرجع تحديث يوتيوب لسياستها في هذا الجانب إلى مشكلة واجهها صاحب الحساب الفردي الأعلى عدداً للمشتركين عالمياً PewDiePie، حيث تم استغلال هذه الخاصية لتشكيل حملة مسيئة ضده تمثلت بإضافة ترجمات للعنوانين والشروحات بألفاظ نابية ومسيئة.

حيث قام يوتيوبر يدعى JT بالتواصل مع منصة يوتيوب عبر حسابه الشخصي في تويتر، مشيراً لهذه المشكلة التي استهدفت فيديوهات PewDiePie، مطالباً بحلها قبل أن تمتد ويتم استغلالها في استهداف قنوات أخرى.

ليرد عليه حساب فريق يوتيوب بعد أيام بكونه يستطيع أن يشير لتلك الترجمات المسيئة ليراجعوها، ليقترح عليهم JT خيار تأكيد الترجمة من قبل مالك القناة قبل نشرها في سياق رده في سلسلة التغريدات المتبادلة مع المنصة.

ليكن هذا بالضبط ما لجأت إليه الشركة مصرحةً بأنها قامت بالتغيرات اللازمة لتطبيق هذا الأمر لمنع الإساءات في الترجمة كما تظهر التغريدة التالية :

