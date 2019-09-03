شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مليارات درهم واردات وصادرات الإمارات من خدمات الاتصالات 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بلغت قيمة واردات وصادرات دولة الإمارات من خدمات الاتصالات نحو 10 مليارات درهم خلال العام 2018 بنمو نسبته 3.7% مقارنة مع 9.64 مليارات درهم في العام 2017 في خطوة تعكس محافظة مؤشر القطاع على نهجه الصاعد، الأمر الذي عزز من موقعه على المستوى الدولي ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .

وكانت الدولة ارتقت من المركز 61 إلى المركز الـ 5 عالمياً في مؤشر التنافسية في قطاع الاتصالات والمعلومات بشكل عام، والذي يقيس التنافسية في سلة الأسعار وقطاع الإنترنت وقطاع الاتصالات الهاتفية والقوانين ذات العلاقة بالقطاع خلال العام 2018، وذلك بحسب بيانات المؤشرات التي نشرها تقرير مؤشر المعرفة العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويظهر الرصد الخاص بحركة التجارة الخاصة بخدمات الاتصالات (واردات وصادرات) على المستوى الربعي أن الربع الأول من العام الماضي كان الأكثر نمواً وبنسبة وصلت إلى 9.4%، حيث ارتفعت قيمة الخدمات إلى 2.429 مليار درهم مقارنة مع 2.218 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2017. في حين نما في الربع الثالث بنسبة 7% من 2.418 مليار درهم إلى 2.588 مليار درهم تقريباً خلال فترة الرصد.

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أما خلال الربع الثاني من العام الماضي فقد بلغت قيمة واردات وصادرات الدولة من خدمات الاتصالات 2.587 مليار درهم بزيادة نسبتها 1.6% بالمقارنة مع 2.547 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2017. واستقرت القيمة خلال الربع الأخير من العام عند 2.451 مليار درهم.

يشار إلى أن خدمات الاتصالات تشمل إذاعة أو نقل الصوت والصورة والبيانات، وغيرها من المعلومات عن طريق الهاتف والتلكس والبرقيات وشبكات الإذاعة والتلفزيون السلكية والفضائية والبريد الإلكتروني والفاكس، كذلك تشمل خدمات شبكات الأعمال، وعقد الاجتماعات عن بعد بواسطة شبكة الحاسوب، وخدمات الدعم، ولا تشمل قيمة المعلومات المنقولة.

ويدخل في هذه الفئة أيضاً خدمات الاتصالات عن طريق الهاتف المحمول، وخدمات صيانة الشبكات وخدمات النفاذ إلى الشبكة، بما في ذلك خدمات التوصيل بشبكة الإنترنت، ويستبعد من هذه الفئة خدمات تركيب معدات شبكات الهاتف.