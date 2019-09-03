شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى يلتقى مبعوث الامم المتحدة الى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى، أيمن الصفدى، اليوم مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث التطورات فى الجهود المستهدفة لانهاء الأزمة فى اليمن عبر حل سياسى يعيد لليمن أمنه واستقراره.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، وضع غريفيث الصفدى فى صورة الجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة، وأكد تثمين الأردن لجهود الأمم المتحدة ودعمه ولدور بعثة الأمم المتحدة لليمن التي تستضيف المملكة مقرها.

وشدد الصفدي على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة التي تتفاقم تداعياتها الإنسانية عبر حل سياسى وفق المرجعيات المعتمدة، مؤكدا ضرورة تطبيق اتفاق ستوكهولم واتفاقية الحديدة خطوات مهمة نحو الحل السياسى الذي يعيد الأمن والاستقرار لليمن وينهى معاناة الشعب اليمنى .

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واتفق الصفدى وغريفيث على ضرورة حل الخلاف وإنهاء التصعيد فى عدن عبر الحوار الذي دعت له المملكة العربية السعودية، مؤكدا دعم المملكة لمبادرة السعودية للحوار التي تستهدف وقف التصعيد فى اليمن.

وشدد الصفدي على أهمية التحرك بشكل سريع وفاعل لإنهاء التوتر فى عدن عبر الحوار وحل الأزمة اليمنية بمجملها لان استمرار الصراع لن يقود إلا إلى المزيد من المعاناة والدمار.

وأكد إدانة المملكة أى استهداف للمملكة العربية السعودية، مشددا على أن أمن السعودية وأمن دولة الإمارات العربية المتحدة جزء من أمن الأردن وعلى تضامن المملكة مع الأشقاء فى كل ما يتخذونه من خطوات لحماية أمنهم. وشكر غريفيث الأردن على استضافة مقر بعثة الأمم المتحدة لليمن وما تقدمه من دعم وإسناد لها.