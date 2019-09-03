شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: نجرى اتصالات لعقد قمة ثلاثية لإخراج إيران من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية إنه يرحب بتصريحات أنه يشكر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو اللذين أدرجا بنك لبنانى يوفر لحزب الله معظم أمواله على قائمة العقوبات.

وأضاف نتنياهو فى الجلسة قائلا :"عشنا عدة أيام متوترة على أكثر من جبهة كنا نستطيع أن نستهل هذا الأسبوع بشكل مختلف تماما ولكننا عملنا بخليط من الحزم والرشد وحققنا جميع أهدافنا".

وأشار نتنياهو أن تل ابيب تجرى اتصالات مع عدد جهات من أجل عقد لقاء ثلاثي بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل من أجل مواصلة المباحثات حول إخراج إيران من سوريا.