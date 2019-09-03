الجمارك العراقية: زيادة حجم التبادل التجارى مع الأردن عبر منفذ طريبيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الجمارك العراقية، أن التبادل التجارى مع الأردن أصبح حيويا وتزايد بشكل متطور، ما أسفر عن تحقيق إيراد ناهز مليارين وربع مليار دينار يوميا فى سلسلة من القفزات النوعية لمنفذ طريبيل.
وحسبما نشرت وكالة الأنباء الأردنية، قالت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء: إن استمرار التزايد فى معدلات الإيرادات المتحققة فى أغلب مراكزها الجمركية، يأتي نتيجة طبيعية للجهود التى تبذلها كوادرها العاملة هناك.
وأشارت الهيئة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة للتبادل التجارى تفوق بقية المنافذ الأخرى.
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