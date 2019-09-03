شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية إسبانيا يزور المغرب الأربعاء المقبل لبحث مكافحة الاتجار بالبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور وزير داخلية إسبانيا فرناندو غراندي مارلاسكا، المملكة العربية المغربية الاربعاء المقبل ، يوم الأربعاء القادم ، في زيارة تستغرق يومين للاجتماع بنظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، وفقا لما نشرت صحيفة "بلادى" المغربية.

ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية أوردته الصحيفة، فإن هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون القائم بين إسبانيا والمغرب في مجال مراقبة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، وأضاف "سيعالج وزيرا الداخلية أيضا قضايا أخرى متعلقة بالأمن"، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي بعد أيام من هجوم شنه مجموعة من المهاجرين غير النظاميين على الجدار الفاصل مع سبتة في نهاية أغسطس الماضي، وهي الأولى من نوعها منذ بداية السنة.

وكان وزير الداخلية الإسبانى السابق خوان إنياسيو زوادو، قام بـ4 زيارات للمغرب ناقش خلالها ملف التعاون الأمنى ببين البلدين، و التفاهم الثنائي حول التعاون والتنسيق الأمني والاستخباراتي بين الرباط ومدريد، خصوصا في خضم الأحداث التي ضربت برشلونة، ووقف وراءها منفذون من أصول مغربية.

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التنسيق الأمني بين المغرب وجارته الشمالية عرف نوعا من التكثيف السريع منذ الأحداث التي استهدفت مدريد، لكن زادت وتيرتها منذ سنة 2015، حيث بلغت الدرجة الرابعة من التنسيق والتأهب الأمني.