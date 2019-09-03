شكرا لقرائتكم خبر عن الملحق الثقافى بسفارة السعودية يباشر مهام أعماله فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باشر الملحق الثقافى المكلف بسفارة المملكة العربية السعودية، في المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز الردادى مهام أعمال الملحقية الثقافية فى لندن. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، قدم الردادي شكره لوزير التعليم ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار على الثقة فى تكليفه بالقيام بمهام الملحقية الثقافية فى المملكة المتحدة، وإدارة شؤونها. وأفاد الردادي أن الجميع فى الملحقية الثقافية أتوا لتسهيل مهام المبتعثين والمبتعثات من أبناء الوطن وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم وتقديم الخِدْمات المأمولة لهم. وأضاف "إن العمل الجماعى لإنجاز المهام المحددة يقود إلى إنجاز تلك المهام، وتحقيق الأهداف المقصودة على أتم وجه وبشكل مُرْضٍ، والمساهمة مع المبتعثين لخلق ثقافة ابتعاث ممنهجة تعزز الهوية الوطنية، وتقود إلى تحقيق الفائدة من برامج الابتعاث".

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