شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل وجرحى جراء انفجار دراجة نارية مفخخة بمدينة أعزاز شمالى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد ناشطون سوريون بسقوط قتيل وجرحى جراء انفجار دراجة نارية مفخخة ضربت سوقا شعبية وسط مدينة أعزاز بريف حلب الشمالى اليوم الثلاثاء.

وذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن التفجير أسفر عن مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 11 آخرين بجروح متفاوتة، مضيفا أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود 4 إصابات فى حالة حرجة.

وفى سياق متصل، أشار المرصد إلى أن قوى الأمن الداخلى والشرطة عثرت على دراجة نارية مفخخة كانت معدة للتفجير قرب مدرسة طلحة فى بلدة الراعى بريف حلب الشمالى الشرقى.