شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء السفير التركى فى لبنان على خلفية السجال بين بيروت وأنقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل نقلا عن وكالة الأنباء اللبنانية، بأن وزارة الخارجية اللبنانية استدعت السفير التركي على خلفية السجال بين بيروت وأنقرة.

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