شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكويت ورئيس مجلس الأمة يبحثان سبل دعم التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، ورئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم اليوم الثلاثاء، سبل دعم التعاون الشعبى المشترك بين البلدين الشقيقين.

وقال القونى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت، على هامش اللقاء الذى عقد بمقر مجلس الأمة الكويتى - إن اللقاء تناول استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دفعها إلى آفاق أرحب وأوسع، أخذا فى الاعتبار الزيارة الناجحة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الكويت يومى السبت والأحد الماضيين.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسى قد التقى - خلال زيارته إلى الكويت بمقر إقامته بقصر بيان - برئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، وأكد - خلال اللقاء - أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتفعيل عمل لجنة الأخوة البرلمانية المصرية – الكويتية، بما يسهم فى الارتقاء بالتعاون القائم بين البلدين على المستويين الرسمى والشعبى.