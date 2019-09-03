شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين محمد الفكى ناطقًا رسميًا باسم المجلس السيادى السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المجلس السيادى بالسودان، قرارا بتعيين الدكتور محمد الفكى عضو المجلس، ناطقًا رسميًا باسم المجلس. Advertisements وعن سيرة الفكى الذاتية، فهو صحفى، ولد فى عام 1979 وتخرج من كلية العلوم السياسية بجامعة الخرطوم، حيث حصل على ماجستير فى ذات التخصص فى عام 2008. وللدكتور محمد الفلكى كتاب يحمل اسم "تحديات بناء الدولة السودانية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين محمد الفكى ناطقًا رسميًا باسم المجلس السيادى السودانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.