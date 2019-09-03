وزير الاعلام الكويتى يؤكد أهمية دور الاعلام فى الاستجابة للأزمات الانسانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزیر الاعلام، وزیر الدولة لشؤون الشباب الكویتى محمد الجبرى، الیوم الثلاثاء، أھمیة دور الاعلام فى الاستجابة للأزمات الانسانیة داعیا الى تعزیز التعاون فى ھذا المجال لدعم رسالة المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین ودورھا الانسانى. ووفقا لما نشر على وكالة الأنباء الكويتية، جاء ذلك فى كلمة للجبرى القاھا نیابة عنه وكیل وزارة الاعلام المساعد لقطاع الاعلام الخارجى فیصل المتلقم فى انطلاق ورشة العمل المقامة للاعلامیین والصحفیین التى یقیمھا مكتب المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین فى البلاد وتھدف الى التعریف بدورالاعلام فى دعم العمل الانسانى. Advertisements وقال ان دولة الكویت تسھم بشكل مستمر فى سد الاحتیاجات الانسانیة للاجئین والمتضررین على المستویین الاقلیمى والدولى وتعمل على تعزیز جسور الثقة والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمفوضیة السامیة. واشار الجبري الى ان منح الامم المتحدة في عام 2014 لقب قائد العمل الانسانى أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتسمیة الكویت مركز العمل الانسانى یأتى اعترافا بالدور الانسانى الكبیر للكویت فى مساعدة وإغاثة المتضررین من الحروب والكوارث الانسانیة. من جانبھ قال رئیس مكتب المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین فى الكویت الدكتور سامر الحدادین فى كلمة مماثلة ان الورشة تھدف الى تبادل الخبرات وتركز على إبراز على دور الدول الداعمة للعمل الانسانى والتي تعد الكویت من أھمھا.

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