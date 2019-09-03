شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اللبنانية تناقش التعاون الأول مع مصر فى مجال حماية البيئة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس الوزراء اللبنانى الخميس المقبل اجتماعا بالمقر الرئاسى الصيفى لبحث جدول أعمال يشتمل على 41 بندا، وفق الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام بلبنان.

ومن ضمن هذه مناقشات المجلس إبرام البرنامج التنفيذى الأول بين مصر ولبنان للتعاون فى مجال البيئة .

كما تناقش الحكومة أيضا انضمام لبنان للمجلس الدولى للتمور، و عرض لوزارة الدفاع لتعليمات حول ترخيص استيراد واستخدام طائرات التحكم (المسيرة) عن بعد غير المصنفة كألعاب

وكانت البوابة الرقمية لـ (تيار المستقبل) في لبنان أن هناك مشاورات مستمرة لتهيئة المُناخ الملائم لعودة جلسات مجلس الوزراء للانعقاد، وذلك بعد توقف للعمل الحكومي في البلاد لأكثر من شهر، جراء تداعيات التجاذب السياسي الناتج عن أحداث العنف التي شهدتها منطقة الجبل، مشيرة إلى أن الساعات القادمة ستكون "حاسمة في تحديد مصير جلسة الحكومة".