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السفير البريطانى بلبنان يبحث مع وزير الخارجية الاعتداء الإسرائيلى على الجنوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلنج مع وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى جبران باسيل، وتناولت المحادثات الأحداث التى تموج بها منطقة الشرق الأوسط، وتأثيرها على لبنان وبخاصة ما حصل مؤخرا من اعتداء إسرائيلى على الجنوب اللبنانى، وفقا لوكالة الأنباء الوطنية للإعلا.

 

 كما تناول لقاء السفير مع باسيل الأوضاع الاقتصادية في لبنان و العلاقات الثنائية بين البلدين.

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كما التقى جبران باسيل، سفير ألمانيا بلبنان جورج بيرجلين،  وتناول اللقاء التحضير لزيارة سيقوم بها باسيل إلى المانيا في النصف الثاني من سبتمبر الجارى.

 

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