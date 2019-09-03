ولي عهد أبوظبي يدعو حمدوك لزيارة الإمارات

الخرطوم / الخليج 365



دعا ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، رئيس وزراء الحكومة السودانية الانتقالية عبد الله حمدوك إلى زيارة الإمارات.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) إن حمدوك التقى بمكتبه، اليوم، السفير الإماراتي لدى الخرطوم حمد محمد الجنيبي، وبحث معه عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن السفير الإماراتي سلّم حمدوك رسالة خطية من محمد بن زايد تضمنت دعوة لزيارة الإمارات؛ لـ"تبادل وجهات النظر ومناقشة المصالح المشتركة التي تهم البلدين".

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وفي 22 أغسطس/آب الماضي، أدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسا للحكومة السودانية خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

يشار أن أوساط سودانية عديدة تخشى من التفاف قوى إقليمية على مطالب الثورة وآمالهم في إنشاء دولة مدنية ديمقراطية، كما حدث في دول عربية أخرى.



ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش عمر البشير، من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.



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