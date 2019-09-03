السودان.. أنصار النظام السابق يطالبون بإطلاق سراح قياداتهم

الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الخليج 365

نظّم مئات من أنصار النظام السابق في السودان، الثلاثاء، وقفة احتجاجية في العاصمة الخرطوم، للمطالبة بإطلاق سراح قيادات المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم سابقًا).

وردد المحتجون من أمام المحكمة الدستورية وسط العاصمة، شعارات تطالب المجلس السيادي بإطلاق سراح "المعتقلين دون مبرر قانوني"، وفق مراسل الخليج 365.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "الحرية للمعتقلين ظلما"، فيما هددوا بتنظيم وقفة أخرى أمام القصر الرئاسي، ومضاعفة الأعداد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

Advertisements

وقال أحد المتحدثين أثناء الوقفة الاحتجاجية: "سيرون حشودا تسد عين الشمس في حال تجاهل مطالبنا".

وتابع: "لسنا ضد العدالة، ولكننا ضد رفع شعارات حرية سلام وعدالة، دون تطبيقها على أرض الواقع، ونحن أهل الحرية والعدالة".

ويأمل السودانيون أن ينهي اتفاق المرحلة الانتقالية الموقع في أغسطس/ آب الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.