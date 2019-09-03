قتيل من "السوري الحر" باشتباكات مع "ي ب ك" شمالي سوريا

حلب/ عمر كوباران/ الخليج 365
قتل عنصر من "الجيش السوري الحر" وأُصيب آخر، في اشتباكات مع عناصر منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية في محيط مدينة أعزاز شمالي سوريا.
وقال مراسل الخليج 365، إن عناصر المنظمة حاولوا التسلل في وقت متأخر مساء الإثنين، إلى قرية مرعناز جنوب مدينة أعزاز، حيث تصدّى لهم مقاتلي الجيش الحر، واندلعت اشتباكات بين الجانبين.
وأسفرت الاشتباكات التي استمرت نحو ساعتين إلى مقتل عنصر من الجيش الحر وجرح آخر.
في الأثناء قامت مدفعية الجيش التركي بدك مواقع المنظمة في مدينة تل رفعت التي تبعد نحو 10 كم جنوب مدينة أعزاز.
وتواصل "ي ب ك" احتلال مدينة تل رفعت التي سيطرت عليها بدعم جوي روسي عام 2016، فيما تم طرد عناصر المنظمة من مدينة عفرين شمالي سوريا في آذار/ مارس 2018 ضمن عملية "غصن الزيتون" الذي نفذها الجيشان التركي و"السوري الحر".
ويقوم عناصر التنظيم باستهداف متكرر لمناطق سيطرة الجيش السوري انطلاقاً من مدينة تل رفعت.
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