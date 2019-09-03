"الصحة العالمية" تحذر من وفاة 35 ألف مريض سرطان باليمن

اليمن / الخليج 365

حذرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من وفاة 35 ألف مريض سرطان باليمن إن لم يتوفر التمويل اللازم لعلاجهم.

وقالت المنظمة، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه "‏لا ينبغي أن يعد ‎السرطان بمثابة عقوبة إعدام؛ لكنه في ‎اليمن أصبح كذلك".

وأضافت: "سيصبح الموت مصير 35 ألف مريض بالسرطان في اليمن إن لم يتوفر العلاج بسبب انقطاع التمويل".

وتابعت المنظمة الأممية: "عدم توفير علاج السرطان سيتسبب في خسارة العديد من الأرواح بسبب هذا المرض".

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وسبق أن شكت وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، من نقص التمويل المادي لتنفيذ العديد من المساعدات الإنسانية والصحية في اليمن.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم؛ الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.



ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/حزيران 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.