وزير الخارجية الألماني يصل السودان "لتعزيز آفاق التعاون"

الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الخليج 365

وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الثلاثاء، العاصمة السودانية الخرطوم، "لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين".

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، اطلعت عليه الخليج 365، إن الوزير وصل برفقة وفد كبير يضم 30 مسؤولًا، قبل أن يزور لاحقًا مقر اعتصام قيادة الجيش وسط الخرطوم.

وتجول "ماس" برفقة مرافقيه في محيط مقر قيادة الجيش وجامعة الخرطوم، وسط تغطية واسعة لمحطات التلفزة العالمية، وفق مراسل الخليج 365.

وسبق أن فضّ الأمن السوداني، في 3 يونيو/حزيران الماضي، اعتصاما لآلاف المحتجين أمام مقر الجيش بالخرطوم، ما أوقع عشرات الضحايا، وأدى إلى تجميد المفاوضات مع "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الحراك الاحتجاجي، حول طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية وملامح تلك المرحلة.

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وقال مدير عام العلاقات الأوروبية والأمريكية بوزارة الخارجية السودانية، محمد عبد الله التوم، إن "الزيارة تأتي في إطار حرص ألمانيا على الاستقرار والسلام بالسودان، ودعم الحكومة الانتقالية، والرغبة في تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".

وأكد التوم "تطلع السودان لدور ألماني إيجابي بارز خلال المرحلة المقبلة، من واقع تأثيرها الكبير في الخارطة الدولية سياسيا واقتصاديا، خاصة بالنسبة إلى دورها القيادي في الاتحاد الأوروبي وعضويتها في مجلس الأمن الدولي، وعلاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين البلدين".

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الألماني، في وقت لاحق الثلاثاء، رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.

وسبق أن زار وفد برلماني ألماني، السودان، الأسبوع الماضي، والتقى عددًا من كبار المسؤولين.

كما زار المدير العام لإدارة إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الوسط والأدنى بالخارجية الألمانية السفير فيليب إكرمان، البلاد في أغسطس/آب الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.