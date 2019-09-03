فريق طبي من مستشفى الملك فهد بجدة يستأصل ورم نادر من وجه طفل يبلغ من العمر 13 سنة.

هيفاء الأمير

تعاون فريق طبي مشترك من جراحى المناظير وجراحى الوجه والفكين بمستشفى الملك فهد بجدة لأستصال ورم من وجه طفل يبلغ من العمر ١٣ سنة يعانى من إنسداد بالأنف نتيجة تورم شديد بالوجه .

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و على الفور تم تنويم الطفل تحت رعاية الدكتور رائد شطا, استشاري جراحة الوجه والفكين وبعد اجراء الفحص الطبي و الأشعات اللازمة تبين وجود ورم ضخم (9 *8.5 *7.5 سم) في الأنف و الجيوب الأنفية ممتد إلى داخل العين اليسرى والخد الأيسر وتم تشخيص الورم بأنه ورم ليفي وعائي (angiofibroma) وهو من الأورام الحميدة التي تصيب الأوعية الدموية.

وحيث أن ورم بهذا الحجم يعد من الحالات النادرة جدا وجودها ومما يزيد من صعوبة استئصال مثل هذه الأورام هي طبيعتها القابلة للنزيف الشديد أثناء العملية.

و تقرر عمل العملية عن طريق المنظار بقيادة الدكتور طارق الشيخ و الدكتور محمود جوهرجي استشاريين جراحات مناظير الأنف و الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة الأمامي مع وجود فريق جراحة الوجه والفكين للتدخل لاستئصال الجزء الممتد للخد عن طريق جرح خارجي في الوجه في حال تعثر إكمال العملية بالمنظار.

ولكن بحمد الله تم استئصال الورم بنجاح بجميع أجزائه الممتدة للعين و الخد باستخدام المنظار فقط وبطريقة تحفظية في عملية استمرت لأكثر من عشر ساعات من دون أي حاجة الى فتح جرح أو خياطة خارجية.