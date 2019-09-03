حقوق_الإنسان توضح ضوابط حق العامل في الإجازات والأجور

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن العامل يستحق عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوماً، تزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عبر حسابها في “تويتر” أن من حق العامل في الإجازات ما يلي: