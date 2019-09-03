شكرا لقرائتكم خبر عن أمام خادم الحرمين.. وزير الصناعة والثروة المعدنية يؤدي القسم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصر السلام بجدة اليوم، معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للصناعة والثروة المعدنية – قائلاً (بسم الله الرحمن الرحيم.. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

ثم تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمع إلى توجيهاته – أيده الله -.

حضر أداء القسم، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي رئيس الديوان الملكي الأستاذ فهد بن محمد العيسى.

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