وزير الخارجية الأردني: أمن السعودية والإمارات من أمن الأردن

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وجاءت تصريحات الوزير الأردني، خلال لقائه مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث، لبحث جهود حل الأزمة اليمنية، وفقا لما نشرته صفحة الخارجية الأردنية عبر
"تويتر".
يستقبل الان وزير الخارجية وشؤون المغتربين @AymanHsafadi السيد مارتن غريفيث @OSE_Yemen المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لبحث جهود حل الأزمة اليمنية.#الأردن#اليمن pic.twitter.com/tjvdHzheNG— وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) September 3, 2019
وقال الصفدي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أمن السعودية والإمارات من أمن الأردن".
© AFP 2019 /
ومضى بقوله: "وتؤكد الأردن، دعم المملكة للمبادرة السعودية، للحوار بين الأطراف اليمنية في عدن".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
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