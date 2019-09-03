شكرا لقرائتكم خبر عن مشاورات تشكيل الحكومة السودانية تتوالى.. و"حمدوك" يوسع دائرة المرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بابكر فيصل، القيادى بالحرية والتغيير بالسودان عن إعلان الحكومة الانتقالية اليوم أو غدًا على أقصى تقدير، بينما سلم المكون العسكرى بمجلس السيادة أسماء مرشحى وزارتى الدفاع والداخلية.

وأكد فيصل، لشبكة "سودافاكس" السودانية، أن الحكومة الانتقالية ستخرج للعلن اليوم أو غدًا، عدم وجود خلافات مع رئيس الوزراء حول القائمة الوزارية المطروحة، مشيرًا تقديم الدكتور عبد الله حمدوك أسماء لشغل وزارات معينة مثل الصناعة والخارجية.

من جانبه أوضح شمس الدين كباشى عضو مجلس السيادة تسليم رئيس الوزراء مرشحيهم لوزارتى الدفاع والداخلية، وهما الفريق أول جمال عمر وزيرًا للدفاع والفريق الطريفى إدريس وزيرًا للداخلية.

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ونوه كباشى إلى أن الحرية والتغيير حتى الآن لم تحضر القائمة المعدلة للمكون العسكرى فى مجلس السيادة، مما يعنى بأن الأمر سيستغرق وقتًا لإعلان الحكومة عدم إرسال القائمة المعدلة إلينا يعنى تأخير إعلان الحكومة ونأمل التوافق على قائمة نهائية وإرسالها إلينا للتشاور حولها وتسليمها لرئيس الوزراء لاعتمادها نهائيًا.

من جانبه قال عضو مجلس السيادة محمد الفكى أن رئيس الوزراء طالب بمشاركة واسعة للأقاليم المختلفة فى المرحلة الانتقالية.

ونبه إلى أن الحرية والتغيير اعتمدت مبدأ الكفاءة فقط للتمثيل ولكن رئيس الوزراء اقترح مشاركة واسعة للأقاليم، لاسيما المناطق المتأزمة فضلًا عن مطالبته بزيادة حصة المرأة والشباب فى التشكيل الوزاري.

وأشار الفكى إلى أن حمدوك قدم ملاحظات جيدة حول التشكيل الوزارى وقام بترشيح خمسة شخصيات، وأضاف :سنتشاور معه حول كافة الأسماء المطروحة وحتى الآن لم نحسم اى اسم وكلها قيد التشاور.