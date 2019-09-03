شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل الأردنية تنفى خبر توفر فرص عمل بقطاع المحروقات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الناطق الاعلامى فى وزارة العمل محمد الخطيب، الخبر الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعى عن توفر فرص عمل للمتقاعدين العسكريين فى قطاع المحروقات بالتعاون بين الوزارة ومؤسسة المتقاعدين العسكريين .
ووفقا لما نُشر على وكالة الأنباء الأردنية، قال الخطيب فى بيان صدر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، ان الخبر المتداول يدعو الراغبين بالعمل فى مهن تتعلق بقطاع المحروقات، إلى مراجعة مبنى وزارة العمل رقم 3 فى العبدلى – مقابل وزارة التربية والتعليم.
واوضح الخطيب ان الخبر قديم جدا ويعود لعام 2014، داعيا الباحثين عن العمل إلى عدم مراجعة الوزارة او اى مديرية عمل بهذا الخصوص توفيرا للوقت والجهد، والتدقيق فى اى خبر قبل اتخاذ اى اجراء او خطوة.
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