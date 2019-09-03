شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن قائمة المرشحين النهائية لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الاماراتى اليوم عن أسماء قوائم المرشحين النهائية لخوض غمار السباق الانتخابى المقرر 5 أكتوبر المقبل.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، تشهد الدورة الحالية تخصيص 4 أيام للتصويت، واختيار المرشحين لشغل المقاعد الـ 20 المخصصة لعضوية المجلس الوطنى الاتحادى على مستوى الدولة، حيث تم توزيعها على مدتين الأولى خاصة بالتصويت المبكر، وتكون أيام الـ1 و2 و3 من شهر أكتوبر المقبل، والثانية وتكون فى الـ 5 من أكتوبر المقبل وهو موعد اليوم الرئيسى للانتخابات.

وسوف تنطلق حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين فعليًا خلال الفترة من 8 سبتمبر الجارى وحتى صلاة الجمعة يوم 4 من أكتوبر المقبل.

وتجرى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى فى الإمارات فى أكتوبر المقبل، فى 39 مركزا انتخابيا.

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ويعتبر المجلس الوطنى الاتحادى فى الإمارات السلطة الرابعة فى الدولة، وله دوره البرلمانى والاستشارى كممثل لشعب الإمارات كافة، ويتشكل المجلس من 40 عضوًا، يتم تعيين نصفهم من قبل حكام الإمارات، ويُنتخب النصف الآخر من قبل الشعب.

ويعد من أهم مهام المجلس، مراجعة القوانين الاتحادية ورفع التوصيات بشأنها، ومنها مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، بما فيها مشروعات القوانين المالية، وإقرارها، وتعديلها، أو رفضها، ومراجعة مشروع الميزانية العامة للدول إبداء الرأى فى المعاهدات، والاتفاقيات الدولية، ومناقشة الموضوعات العامة التى تتعلق بشؤون الاتحاد، وتقديم التوصيات.