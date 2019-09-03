شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الأردنى يلتقى رئيس جهاز الشرطة القبرصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الداخلية الأردنى سلامة حماد فى مكتبه، اليوم الثلاثاء، رئيس جهاز الشرطة القبرصى كيبروس ميخايليدس والوفد المرافق له.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، جرى خلال اللقاء بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، لا سيما فى مجالات مكافحة المخدرات والجريمة والاتجار بالبشر والارهاب، اضافة الى تداعيات ازمات اللجوء التى تتعرض لها المملكة واثارها على مختلف القطاعات الحيوية والخدمية.

وقال وزير الداخلية خلال اللقاء الذي حضره مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود والسفير القبرصى في عمان، ان علاقات البلدين الصديقين قديمة ومتينة وخاصة فى الجانب الامني وبناء القدرات ومكافحة الارهاب، مشيرا الى اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين فى شهر أبريل الماضى والمتعلقة بمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والمتاجرة غير المشروعة بالعقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة والجرائم الجنائية الاخرى.

Advertisements

واضاف الوزير، ان دعم الاردن وجهوده المستمرة لترسيخ اركان الاستقرار وحفظ الامن والامان فى المنطقة يساعد الى حد كبير فى وضع حد للإرهاب والتطرف والتصدي للجريمة ومنع انتشارها وذلك فى ضوء تواضع امكانياته وموارده المحدودة وتحمله لتبعات ونتائج الكثير من النزاعات الدائرة فى المنطقة وصولا الى احلال الامن والسلام الاقليمى والدولى.

واكد ضرورة الارتقاء بعلاقات البلدين لاسيما المتعلق منها بالنواحى الامنية والشرطية التى تتضمن التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والتعاون الفنى والتقنى وفتح آفاق اوسع عبر تبادل الزيارات والمعلومات بما يحقق مصالحهما المشتركة.

من جانبه، قال المسؤول القبرصى ان بلاده تتطلع الى علاقات اكثر قربا مع الاردن، لا سيما في المجالات الامنية والسياسية والاقتصادية وتكثيف برامج التعاون وتبادل المعلومات والزيارات وبناء القدرات بين البلدين الصديقين.

ولفت ميخايليدس، الى اهمية الدور المحورى للأردن فى معالجة القضايا والصعوبات التى تواجه المنطقة وخاصة فى مجال مكافحة الارهاب والتطرف ودورها الفاعل والمؤثر فى هذا المجال.