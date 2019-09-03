شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى: بحثت مع أبو الغيط الاعتداءات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزير الخارجية العراقى محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال الحكيم، "بحثت مع الأمين العام لجامعة الدول العربية الاعتداءات الإسرائيلية وسيتم اتخاذ القرارات بشأنها". وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط "نثق بقدرات وإمكانيات العراق فى إدارة الاجتماع الوزارى وإنجاح مخرجاته"، مشيدا بدور العراق خلال التصعيد بين إيران وأمريكا فى إبعاد المنطقة عن النزاعات والحروب".

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