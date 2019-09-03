شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية: اعتقال 4 من عناصر داعش بالموصل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء إلقاء القبض على أربعة من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ إن قوات أمنية تابعة لقيادة شرطة نينوى تمكنت من اعتقال أربعة من عناصر (داعش)، أحدهم كان يعمل فيما تُسمى (الحسبة) - أي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - وباقي العناصر كانوا يعملون مقاتلين فيما يُسمى (ديوان الجند) خلال فترة سيطرة (داعش) على الموصل.
وأضاف المتحدث العراقي أن هذه العناصر تم إلقاء القبض عليها في مناطق "باب الجديد" و"رأس الجادة" و"الهرمات" بالموصل.
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