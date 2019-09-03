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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 22 فلسطينيا من الضفة الغربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 فلسطينيا من الضفة الغربية، غالبيتهم من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

 

وذكر نادي الأسير - في بيان اليوم الثلاثاء - أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11 فلسطينيا من عدة بلدات في محافظة الخليل، بينهم 3 فتية، واعتقلت 7 آخرين من عدة بلدات في محافظة طولكرم، و3 فلسطينيين من قلقيلية، ومن مخيم بلاطة في نابلس شمال الضفة.

 

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من ناحية أخرى، قالت ذكرت هيئة شئون الأسرى والمحررين - في بيان - أن الأسرى في سجن "جلبوع" الإسرائيلي اشتكوا من الظروف المعيشية الصعبة، لا سيما الاقتحامات الهمجية بحقهم، ومن ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، وتزايد معدلات الرطوبة.

 

ولفتت الهيئة إلى أن الأسرى يشتكون من قساوة موجة الحر الشديدة التي مرت خلال الأيام الماضية بحكم الموقع الجغرافي للسجن والطبخ داخل الغرف، خاصة في ظل الإجراءات التعسفية التي تمارس بحقهم، بمصادرة المراوح وعدم تركيب مكيفات.

 

 

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