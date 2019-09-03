السعودية "تعترض" 3 صواريخ باليستية في سماء نجران

الرياض / الخليج 365

اعترضت السعودية، الثلاثاء، 3 صواريخ باليستية في سماء منطقة نجران جنوب غربي البلاد، وفق إعلام محلي.

وأفادت فضائية "العربية" السعودية، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت، اليوم، 3 صواريخ باليستية في سماء نجران أطلقتها الميليشيات الحوثية"، دون تفاصيل أكثر.

ولم يصدر عن بيان عن قوات التحالف العربي في اليمن بشأن الهجمات حتى الساعة 10:44 ت.غ.

لكن المملكة عادة ما تستنكر استهداف الحوثيين لأهداف مدنية في البلاد.

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ويأتي ذلك بعد وقت قصير، من إعلان جماعة "الحوثي"، اليوم، أنها أطلقت دفعة صواريخ باليستية على مطار نجران جنوب غربي السعودية، وفق مصدر رسمي.

ودأب الحوثيون خلال الفترة الأخيرة على إعلان استهدافهم منشآت في السعودية تشمل مطارات ومنشآت نفطية في السعودية بطائرات مسيرة، في حين يعلن التحالف التصدي لكثير من تلك الهجمات وإفشالها.

وتحظر قوانين الحرب جميع الهجمات على المدنيين أو الهجمات التي لا يمكنها التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/حزيران الماضي.

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