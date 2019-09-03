أمين عسير يناقش الفرص الاستثمارية المتاحة بالواجهة البحرية

الخليج - سلمى القحطاني

اجتمع امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي صباح اليوم بمكتبة في الأمانة برئيس بلدية الساحل علي جلبان و عدد من منسوبي البلدية حيث نوقش ابرز الملفات الاستثمارية بالواجهة البحرية .

و جاء الاجتماع بهدف مناقشة ابرز الملفات الاستثمارية المتاحة في الواجهة البحرية و مشاريع تطوير الاستثمارات، ومؤشرات القياس والأداء الخاصة بالاستثمارات في البلدية .

مؤكدا بضرورة العمل بشكل أكبر على تحقيق مستهدف مؤشرات القياس والأداء في محور الاستدامة المالية مما ستنعكس على تقييم البلدية و منسوبيها بالإيجاب .

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وتطرق الحميدي لأهمية العمل على تجاوز التحديات و طرح الحلول أمام إدارة الاستثمار لتذليلها لتسهم في رفع مؤشرات الأداء الاستثماري بها .

من جهة أخرى عبر رئيس بلدية الساحل عن شكره و امتنانه للدكتور وليد الحميدي على حرصة و اهتمامه لإنجاح العمل البلدي في كافة البلديات عموما و بلدية الساحل خصوصا للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين .

منبها الى ان الاجتماع فتح باب النقاش في عدد من الجوانب الاستثمارية بالواجهة البحرية وفق تطلعات امين منطقة عسير و التي كانت تؤكد على ضرورة تنويع قنوات التسويق في الفرص الاستثمارية والاستعانة بالخبرات من خلال تفعيل دور الشراكات المجتمعية بما يتناسب مع سياسة إدارة الاستثمار بالأمانة، وكذلك رفع مساهمة البلدية في تقديم فرص استثمارية جديدة.