أمانة عسير تودع ضيوف المنطقة بالورود و الهدايا

الخليج - سلمى القحطاني

ودعت أمانة منطقة عسير الزوار و السياح المغادرين من مدينة أبها عبر الرحلات الدولية و الإقليمية بمطار أبها بالهدايا و التي تأتي ضمن الجهود التي تقدمها الأمانة لزوار المنطقة .

و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن توديع الأمانة للزوار و السياح المغادرين عبر مطار أبها جاء تفعيلا لمبادرة «حسن الوفادة» تحت شعار ” مرحبا ألف في عسير ” و التي أطلقها سمو أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ا لصيف هذا العام .

مشيرا الى انه قد بدأ تفعيل مبادرة توديع الزوار مساء يوم أمس من خلال توديع المغادرين عبر الرحلات الدولية و المحلية بتقديم الهدايا والورود بما يعكس الصورة الإيجابية للمنطقة .

فيما عبر المسافرون عن سعادتهم نظير هذه المبادرة و ما لمسوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصولهم و حتى مغادرتهم لمطار أبها مما يدل على الروح التي يتمتع بها أبناء هذا الوطن الكريم الذي دائما ما نجده يحرص على إضفاء جو السعادة والأنس على وجوه الاخرين .