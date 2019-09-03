أمانة عسير تودع ضيوف المنطقة بالورود و الهدايا

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الخليج - سلمى القحطاني
ودعت أمانة منطقة عسير الزوار و السياح المغادرين من مدينة أبها عبر الرحلات الدولية و الإقليمية بمطار أبها بالهدايا و التي تأتي ضمن الجهود التي تقدمها الأمانة لزوار المنطقة .
و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن توديع الأمانة للزوار و السياح المغادرين عبر مطار أبها جاء تفعيلا لمبادرة «حسن الوفادة» تحت شعار ” مرحبا ألف في عسير ” و التي أطلقها سمو أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ا لصيف هذا العام .
مشيرا الى انه قد بدأ تفعيل مبادرة توديع الزوار مساء يوم أمس من خلال توديع المغادرين عبر الرحلات الدولية و المحلية بتقديم الهدايا والورود بما يعكس الصورة الإيجابية للمنطقة .
فيما عبر المسافرون عن سعادتهم نظير هذه المبادرة و ما لمسوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصولهم و حتى مغادرتهم لمطار أبها مما يدل على الروح التي يتمتع بها أبناء هذا الوطن الكريم الذي دائما ما نجده يحرص على إضفاء جو السعادة والأنس على وجوه الاخرين .
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