أمانة عسير تواصل جهودها في إزالة الاكشاك العشوائية

الخليج - سلمى القحطاني

تواصل أمانة منطقة عسير ممثلة ببلدية مربه جهودها في إزالة الاكشاك و البسطات المخالفة و المشوهة للمظهر العام ، وذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه قد تم خلال اليومين الماضيين إزالة عدد من الاكشاك و البسطات العشوائية والمخالفة بمربه .

و جاءت الإزالة بسبب عشوائية الاكشاك التي شوهت المظهر العام ، وذلك ضمن جهود الأمانة في مبادرة معالجة التلوث البصري.

وأشار إلى أن الفرق المتخصصة قد أزالت أيضا عدد من الا كشاك و البسطات المخالفة ، و ذلك لعدم توفر الاشتراطات اللازمة و وسائل السلامة .

مردفا بأن الحملة تهدف إلى القضاء على العشوائيات ومسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة اشكاله .