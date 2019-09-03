أمانة عسير تواصل جهودها في إزالة الاكشاك العشوائية

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الخليج - سلمى القحطاني
تواصل أمانة منطقة عسير ممثلة ببلدية مربه جهودها في إزالة الاكشاك و البسطات المخالفة و المشوهة للمظهر العام ، وذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري .
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه قد تم خلال اليومين الماضيين إزالة عدد من الاكشاك و البسطات العشوائية والمخالفة بمربه .
و جاءت الإزالة بسبب عشوائية الاكشاك التي شوهت المظهر العام ، وذلك ضمن جهود الأمانة في مبادرة معالجة التلوث البصري.
وأشار إلى أن الفرق المتخصصة قد أزالت أيضا عدد من الا كشاك و البسطات المخالفة ، و ذلك لعدم توفر الاشتراطات اللازمة و وسائل السلامة .
مردفا بأن الحملة تهدف إلى القضاء على العشوائيات ومسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة اشكاله .
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