سداد رسوم إلحاق 14,711 مستفيد بمراكز الرعاية النهارية الأهلية

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تكفلها بسداد رسوم إلحاق (14,711) أربعة عشر ألفاً وسبعمائة وأحد عشر مستفيد ومستفيدة بمراكز الرعاية النهارية الأهلية بمختلف مناطق المملكة، ممن سجلوا في برنامج “تحمل الدولة رسوم تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة” وانطبقت عليهم الضوابط والشروط، ولفتت الوزارة إلى أن إمكانية النقل بين المراكز مازالت متاحة حتى الأسبوع الثاني من الدراسة.

وحرصت الوزارة خلال فترة التسجيل على توجيه المستفيدين الى المقر التعليمي الأنسب لهم وفق ما تضمنته التقارير الطبية المعتمدة، حيث قامت الوزارة بتحويل (711) طالب وطالبة إلى وزارة التعليم لارتفاع معدل الذكاء لديهم ويقعون ضمن فئات الاضطراب الفكري البسيط أو الفئات البينية.

وأبانت الوزارة إلى أن نسبة ممن تم تسجيلهم في برنامج “تحمل الدولة رسوم تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة” تجاوزت 145% من الطاقة الاستيعابية للبرنامج، مبينةً أنها اعتمدت خلال فترة التسجيل عددًا من الإجراءات بهدف التيسير على المستفيدين الراغبين بالالتحاق في مراكز الرعاية النهارية البالغ عددها (193) مركزًا منتشرة بمختلف مناطق المملكة، حيث سعت الوزارة خلال الفترة الماضية إلى فتح باب التقديم على البرنامج لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 20 / شعبان / 1440هـ وانتهت في 22/ ذو القعدة /1440هـ تم خلالها الإعلان عن الخدمة بجميع قنوات التواصل المقروءة والمرئية للوصول إلى المستفيدين ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق ببرنامج الدعم، وكلفت الوزارة حينها 100 موظف وموظفة للتواصل بشكل مباشر مع أولياء أمور المستفيدين المنطبقة عليهم الشروط وتسجيلهم بشكل مباشر، كما دعت الوزارة ملاك المراكز بحث الملتحقين بالمراكز التابعة لهم للتسجيل خلال الفترة المحددة. وثمنت الوزارة لأولياء الأمور تعاونهم في إنجاح عملية التسجيل في البرنامج، ومتمنيةً لأبنائنا وبناتنا من الأشخاص ذوي الإعاقة التوفيق بالعام الدراسي الجديد.