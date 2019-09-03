القتل تعزيرًا بمهرب حبوب الإمفيتامين في تبوك

الخليج - واس

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء تنفيذ حكم القتل تعزيرا في مواطن هرب حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة تبوك.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم القبض على المواطن عطا لله بن سلامة بن قبلان العمراني، عند قيامه بتهريبه كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة.

وأضافت أن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.