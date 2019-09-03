توضيح من #الخدمة_المدنية بشأن #الوظائف_التعليمية

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت وزارة الخدمة المدنية أنه يحق لخريجي الانتساب من الجامعات التقدم على الوظائف التعليمية من خلال موقع جدارة ، لمن أكمل الشروط، منها اجتياز كفايات المعلمين.

جاء ذلك في رد من الوزارة على استفسارات عدد من الخريجين وذلك توضيحاً لأحد بنود اللائحة الجديدة والذي يشترط للتعيين على وظيفة معلم ممارس أن يكون الخريج قد حصل على المؤهل المطلوب عن طريق الانتظام.

وأوضحت الخدمة المدنية أنه يجوز الاستثناء من ذلك في بعض التخصصات عند عدم توافر خريجي الانتظام.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي وفقًا للشروط والضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين وزارة التعليم والخدمة المدنية.