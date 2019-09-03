إخلاء 5 آلاف سعودي إلى مناطق آمنة تحسبا لإعصار “دوريان”

صحيفة الخليج الالكترونية

أفاد الملحق الثقافي لدى واشنطن الدكتور محمد العيسى، أنه تم إخلاء نحو 5 آلاف طالب وطالبة سعوديين في 4 ولايات أمريكية بينها ولاية فلوريدا ونقلهم إلى أماكن آمنة، وذلك تحسبا لإعصار دوريان.

وأوضح العيسى وفقاً لـ”اليوم”، أنه جرى توعية كافة السعوديين المتواجدين وعائلاتهم في المناطق الواقعة بنطاق الإعصار وتنبيههم بضرورة الخروج فورا إلى المدن الآمنة.

من جهتها، أعلنت القنصلية السعودية في هيوستن أنها تمكنت من إخلاء المواطنين المتواجدين في مقاطعة بريفارد والذين لم يستطيعوا مغادرتها، حيث تم نقلهم إلى مناطق آمنة، مضيفة أن عملية الإخلاء لا تزال قائمة لحين ضمان سلامة جميع المواطنين.

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وكانت القنصلية السعودية بهيوستن الأمريكية، قد حذرت يوم السبت الماضي المواطنين المقيمين بولاية فلوريدا من إعصار “دوريان”؛ الذي يقترب من سواحل الولاية.

وقال المركز الوطني للأعاصير بميامي، إن الإعصار دوريان، أحد أقوى أعاصير المحيط الأطلسي، حيث ظل مدة 36 ساعة فوق جزيرة جراند باهاما من مساء الإثنين ويتوقع أن يبقى حتى صباح الثلاثاء.

واجتاح الإعصار دوريان جزر الباهاما يوم الإثنين وتسبب بمقتل خمسة أشخاص ومن المتوقع أن يتوجه نحو الساحل الأمريكي، حيث صدرت أوامر بإجلاء أكثر من مليون شخص.